Киев, , 00:37 — REGNUM Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход из портов на территории б. УССР еще восьми судов с продовольствием в рамках реализации «продуктовой сделки», говорится в сообщении этого контролирующего органа.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

На эти судна должно быть погружено в общей сложности 96 181 тонна зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Из Одессы в Испанию и Ливию направятся соответственно сухогрузы Eaubonne и Кан 2. Первый корабль заберет 32 794 тонны кукурузы, 13 853 тонны пшеницы и 10 853 тонны ячменя. Второе судно Корабль Кан 2 повезет 11 000 тонн кукурузы и 2981 тонну ячменя.

Кроме того, из Одессы в Италию выйдет сухогруз Lady Sham с 5600 тонн семян подсолнечника. Порт Черноморск покинут танкер Magnolia с 6600 тоннами подсолнечного масла для Турции и судно Briza с 6500 тоннами кукурузы для Греции. Из указанного порта также выйдет сухогруз Princess Amnah, который должен доставить 6000 тонн пшеницы в Италию.

Все перечисленные суда смогут покинуть пункты отправки уже 10 сентября. Помимо этого, из портов Черноморск и Южный отравятся соответственно в Египет и Грецию сухогруз A-Line с 6000 тонн кукурузы и сухогруз Lucky с 4400 тоннами ячменя. Эти корабли должны были отбыть 9 сентября, но их выход пришлось отложить.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября президент России Владимир Путин заявил, что нуждающимся в продовольствии страны получили из портов б. УССР лишь мизерное количество сельхозпродукции, которое полагалось им в рамках «продуктовой сделки».

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