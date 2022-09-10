Нью-Йорк, США, 10 сентября 2022, 00:15 — REGNUM Американская актриса Клэр Дейнс («Звёздная пыль») пополнит актёрский состав сериала «Полный круг». Об этом пишет издание Deadline.
Кого именно предстоит сыграть Дейнс — не уточняется. В шоу также появится Зази Битц («Атланта»), а его постановкой займётся Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена»).
Напомним, «Полный круг» расскажет о неудачном похищении человека, которое раскроет старые тайны, связывающие многих жителей Нью-Йорка (США). Дата выхода сериала не раскрывается.
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