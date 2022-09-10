Нью-Йорк, США, 10 сентября 2022, 00:15 — REGNUM Американская актриса Клэр Дейнс («Звёздная пыль») пополнит актёрский состав сериала «Полный круг». Об этом пишет издание Deadline.

Клэр Дейнс
Клэр Дейнс
Цитата из интервью на телевидении

Кого именно предстоит сыграть Дейнс — не уточняется. В шоу также появится Зази Битц («Атланта»), а его постановкой займётся Стивен Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена»).

Напомним, «Полный круг» расскажет о неудачном похищении человека, которое раскроет старые тайны, связывающие многих жителей Нью-Йорка (США). Дата выхода сериала не раскрывается.

Читайте ранее в этом сюжете: Стивен Фрай сыграет в третьем сезоне «Утреннего шоу»