Москва, , 00:01 — REGNUM В Оружейном переулке в Москве открыли памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Об этом 9 сентября сообщило ТАСС.

Иосиф Кобзон в Ереване © Sputnik / Asatur Yesayants

Церемония прошла в преддверии празднования 85-летия со дня рождения певца. На открытие пришли родственники и друзья Кобзона, а также почётные гости. «Сегодня, в год 85-летия [со дня рождения] Иосифа Кобзона и накануне его дня рождения мы открыли этот памятник. Мы это сделали с помощью всех наших друзей, родственников, коллег, депутатов, благодаря правительству Москвы. <…> Выбрано это место для памятника не просто так. Ведь, здесь рядом Дом эстрады, в котором мы всегда бывали. За этим домом находится парк «Эрмитаж», где у Иосифа было первое сольное выступление в 1961 году», — заявила вдова артиста Нелли Кобзон.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. При жизни музыкант был признан Героем Труда РФ и народным артистом СССР.

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