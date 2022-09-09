Западная Сахара, , 23:56 — REGNUM Правительство Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) публично обратилось к организаторам ежегодного ралли-марафона Africa Eco Race («Африканской экологической гонки») с призывом воздержаться от нарушения международного права и использования оккупированной Марокко территории Западной Сахары для проведения соревнования, передаёт 9 сентября Sahara Press Service.

«Организаторы Africa Eco Race объявили, что в этом году их мероприятие, запланированное на период с 15 по 30 октября, предусматривает въезд и пересечение оккупированных территорий Сахарской Арабской Демократической Республики в соучастии с оккупационными властями Марокко», — говорится в распространённом коммюнике.

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В правительстве САДР напомнили, что с 13 ноября 2020 года вся территория Западной Сахары является зоной боевых действий, и в связи с этим вновь обратились «ко всем странам мира, государственному и частному секторам с настоятельным призывом воздержаться от любой деятельности любого рода на сахарской национальной территории».

«Правительство Сахарской Республики предупреждает организаторов, спонсоров и всех участников Africa Eco Race 2022, что возлагает на них ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате их въезда и пересечения сахарской национальной территории», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Западная Сахара также «возлагает на оккупационное государство Марокко всю ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате его продолжающихся провокаций», и «оставляет за собой право использовать все законные средства и решительно реагировать на любые действия, направленные на подрыв её суверенитета и территориальной целостности».