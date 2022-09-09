Брюссель, 9 сентября, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Министры энергетики стран Европейского союза не смогли согласовать «потолок цен» на российский трубопроводный газ и поручили Евросоюзной комиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). Об этом сегодня, 9 сентября, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренной встречи министров энергетики ЕС.

ИА REGNUM Газ

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«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — рассказала Симсон.

Она также подчеркнула, что евросоюзная комиссия считает крайне важным ввести потолок цен именно на российский газ из-за российской спецоперации на территории бывшей УССР.

Как ранее сообщало страны «Большой семерки» решили установить «потолок цен» на российские энергоносители, чтобы ограничить валютные поступления в Россию и стабилизировать цены на газ и нефть на международном рынке.