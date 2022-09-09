Санта-Моника, США, 9 сентября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Бывший директор проектов франшизы Call of Duty и соруководитель студии Treyarch Джейсон Бланделл покинул студию Deviation Games, которую он основал вместе с Дэйвом Энтони, ранее также разрабатывавшим игры Call of Duty. Об этом 9 сентября сообщает портал Eurogamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В пресс-релизе компания не рассказала о причинах ухода Бланделла, лишь заявила, что ценит его вклад в Deviation Games и желает всего наилучшего в будущих начинаниях. Должность генерального директора компании займёт Энтони. Разработчики отметили, что игровым директором он стал ещё «в прошлом году», а сейчас, после того, как Бланделл покинул компанию, продолжит выступать в качестве «направляющей силы».

Отметим, в июне 2021 года Deviation Games объявила о том, что в рамках заключенного с Sony соглашения уже около года разрабатывает игру-эксклюзив для консоли PlayStation 5 на основе совершенно новой франшизы. Тогда студия отметила, что в реализации этого проекта участвуют около 100 человек.