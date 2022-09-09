Байден заявил о планах ввести лимит приёма беженцев в 125 тысяч человек
Вашингтон, 9 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс документ, рекомендующий установление квоты на прием беженцев в 2023 финансовом году. Об этом 9 сентября сообщает Госдепартамент США.
Иван Шилов ИА REGNUM
Осторожно мигранты!
Отмечено, что с 1 октября 2022 года в страну рекомендовано принять не более 125 тысяч мигрантов.
«В докладе, направленном в Конгресс, рекомендуется ввести лимит приема беженцев в 125 тысяч человек в 2023 финансовом году, чтобы удовлетворить потребности, порожденные гуманитарными кризисами по всему миру», — указано в тексте.
Напомним, во время президентства Дональда Трампа лимит приёма беженцев был установлен на уровне 15 тысяч человек.