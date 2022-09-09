Мюнхен, Германия, 9 сентября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Кингли Коман выбыл на 2-3 недели из-за растяжения мышц бедра. Футболист пропустит матч второго тура Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом 9 сентября сообщает издание Bild.

(сс) Granada Кингсли Коман в составе футбольного клуба «Бавария»

«Бавария» сыграет с «Барселоной» 13 сентября. Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Кингсли Коман принял участие в трех турах немецкой Бундеслиги 2022/23, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 253 минуты.