Бремен, Германия, 9 сентября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Аугсбург» в первом матче 6-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 одержало минимальную победу над «Вердером» со счетом 1:0. Встреча проходила в «Бремене» на стадионе «Везерштадион».

Commons.wikimedia.org Эмблема клуба «Вердер»

Единственный мяч на 63-й минуте встречи забил 24-летний нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эрмедин Демирович после передачи Мергима Бериши. На 90+5-й минуте нападающий «Вернера» Марвин Дукш не смог реализовать пенальти.

Желтые карточки получили Крисчен Гросс, Эльвис Реджбецай, Никлас Фюллькруг, Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Карлос Груэсо, Рафал Гикевич, Никлас Шмидт, Митчель Вайзер и Амос Пипер. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мартином Петерсеном. Ассистенты главного судьи — Гвидо Клефе и Роберт Вессел.

Составы команд:

«Вердер»: Павленка (Цеттерер, 29’), Пипер, Велькович, Фридль, Юнг (Бьюкенен, 86’), Стаге (Шмидт, 67’), Вайзер, Шмид (Берк, 67’), Гросс (Груев, 67’), Дукш, Фюллькруг.

«Аугсбург»: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Бауэр, Груэсо, Реджбецай, Бордучи, Хан, Нидерлехнер (Майер, 78’), Демрович (Йенсен, 70’), Бериша.

«Аугсбург», одержав вторую победу в сезоне и набрав шесть очков, поднялся на 11-е место. «Вердер» с восемью очками временно остался на девятом месте.