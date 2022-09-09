Лондон, 9 сентября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Британский актёр Стивен Фрай снимется в новом сезоне сериала Apple TV Plus «Утреннее шоу». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из интервью на телевидении Стивен Фрай

По данным источника, Фрай исполнит роль Леонарда Кромуэлла — жестокого члена директоров телекомпании UBA. Главных героев в шоу вновь сыграют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Точная дата выхода третьего сезона пока что не сообщается.

Напомним, «Утреннее шоу» рассказывает о ведущих утренней передачи, которым приходится преодолевать различные трудности на работе. Премьера первого сезона сериала состоялась в 2019 году.