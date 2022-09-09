Стивен Фрай сыграет в третьем сезоне «Утреннего шоу»
Лондон, 9 сентября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Британский актёр Стивен Фрай снимется в новом сезоне сериала Apple TV Plus «Утреннее шоу». Об этом пишет издание Deadline.
Цитата из интервью на телевидении
Стивен Фрай
По данным источника, Фрай исполнит роль Леонарда Кромуэлла — жестокого члена директоров телекомпании UBA. Главных героев в шоу вновь сыграют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Точная дата выхода третьего сезона пока что не сообщается.
Напомним, «Утреннее шоу» рассказывает о ведущих утренней передачи, которым приходится преодолевать различные трудности на работе. Премьера первого сезона сериала состоялась в 2019 году.