Лос-Анджелес, США, , 23:26 — REGNUM Студия Marvel показала на фанатском мероприятии Disney D23 логотип нового сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Об этом 10 сентября сообщает портал Comicbook.

Мэтт Мёрдок Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США

Фанаты обратили внимание, что изображение появилось во время показа ролика, посвящённого расширенной киновселенной Marvel. Новое лого представляет собой двойную букву D, как отметило издание, этот логотип хорошо знают и любят давние поклонники комиксов про Сорвиголову.

Напомним, в проекте Marvel «Сорвиголова: Рождённый заново» к роли адвоката Мэтта Мердока вернётся актёр Чарли Кокс, сыгравший этого героя в шоу Netflix про приключения этого персонажа. Ожидается, что премьера нового сериала состоится в 2024-м году.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Сорвиголовы» анонсировала возвращение Карателя в Marvel