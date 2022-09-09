Милан, Италия, 9 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» объявил о продлении контракта с 22-летним центральным полузащитником сборной Италии Сандро Тонали. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Ранее сообщалось, что по новому контракту с «россонери» Тонали будет получать около 2,8 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне итальянец принял участие в пяти матчах за «Милан» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

«Милан» выкупил Сандро Тонали у «Брешии» 8 июля 2021 года за 6,9 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Тонали в 50 миллионов евро.