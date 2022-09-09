Рим, , 23:20 — REGNUM 31-летний центральный полузащитник римского «Лацио» и сборной Уругвая по футболу Матиас Весино признан лучшим игроком первого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

ФК «Лацио»

В матче с нидерландским «Фейеноордом» (4:2) Матиас Весино отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей, двумя удачными отборами и одним выигранным верховым единоборством.

За «Лацио» Весино выступает с 1 августа 2022 года после перехода из миланского «Интера» на правах свободного агента. Действующее соглашение уругвайца с римским клубом рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.