Москва, 9 сентября 2022, 23:23 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации публикует видеокадры переброски военной техники в Харьковскую область.
На видео показана работа тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26, которые на сегодняшний день остаются самыми крупными и грузоподъёмными винтокрылыми машинами в мире.
Напомним, в Харьковской области оперативно создаются группировки войск, предназначенных для противодействия попытке наступления вооруженных формирований киевского режима.
Фото- и видеоматериалы, размещенные в СМИ, дают основание утверждать, что идёт переброска войск Центрального военного округа.
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