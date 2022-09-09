Москва, 9 сентября 2022, 23:23 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации публикует видеокадры переброски военной техники в Харьковскую область.

Ми-26
Ми-26
Дарья Антонова © ИА REGNUM

На видео показана работа тяжёлых транспортных вертолётов Ми-26, которые на сегодняшний день остаются самыми крупными и грузоподъёмными винтокрылыми машинами в мире.

Напомним, в Харьковской области оперативно создаются группировки войск, предназначенных для противодействия попытке наступления вооруженных формирований киевского режима.

Фото- и видеоматериалы, размещенные в СМИ, дают основание утверждать, что идёт переброска войск Центрального военного округа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Каховке снова сработала система ПВО