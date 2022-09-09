Москва, 9 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Основной вклад в дефляцию в России в августе, как и в предыдущие два летних месяца, внесло снижение цен на продовольственные товары. Об этом говорится в опубликованном 9 сентября обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в августе снизились в среднем на 0,52% по сравнению предыдущим месяцем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 14,3% с 15,1% месяцем ранее.

В Минэкономразвития отмечают, что продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% в сравнении с предыдущим месяцем. При этом снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось до 11,82% с 11,53% в июле. Продукты питания за исключением плодоовощной продукции подешевели на 0,08%, в том числе снизились цены на большинство социально значимых товаров.

Читайте также: В Росстате рассказали, какие продукты питания подешевели в августе

В сегменте непродовольственных товаров снижение цен в августе замедлилось до 0,05% в месячном выражении с 0,44% в июле. При этом более умеренными темпами продолжилась коррекция цен на товары длительного пользования (электротовары и другие бытовые приборы, телерадиотовары, персональные компьютеры и средства связи), а также на строительные материалы и медикаменты.

В секторе услуг инфляция в августе замедлилась до 0,05% после повышенного роста на 1,41% в июле, который был вызван ежегодной индексацией тарифов на коммунальные услуги. В частности, удорожание услуг зарубежного туризма в августе было нивелировано снижением цен на услуги внутреннего туризма. Также снизились цены на услуги пассажирского транспорта и услуги банков. Вместе с тем зафиксирован рост цен на услуги страхования и медицинские услуги.

Читайте также: Лето дефляции. Потребительские цены в России снижались три месяца подряд