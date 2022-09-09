Петрозаводск, , 23:10 — REGNUM Явка избирателей на выборах главы Карелии в первый день голосования составила 9,58%. Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Центральная избирательная комиссия Республики Карелия.

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В 20:00 по московскому времени в Карелии закрылись все 463 избирательных участка. Завершился первый из трех дней голосования на выборах главыРеспублики Карелия. Явка по состоянию на 20.00 составила 9,58% (48 388 человек).

На избирательных участках присутствовали более 600 наблюдателей, в том числе и общественные наблюдатели, а также наблюдатели-блогеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карелии проходят выборы главы республики, а такжже ряд муниципальных выборов в 11 муниципальных районах Карелии.

Голосование продлится до 11 сентября включительно.