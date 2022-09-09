Анахайм, США, , 23:09 — REGNUM Команда Мэтта Грёнинга, выпускающая мультсериал «Симпсоны», поделилась информацией, касающейся дальнейшей судьбы анимационного шоу для взрослых «Разочарование», которое выходит на Netflix. Об этом 10 сентября сообщает портал Comicbook.

Разделала Цитата из м/ф «Разочарование». 2018. США

Во время выступления на официальном фанатском мероприятии D23 компании Disney аниматоры заявили, что уже работают над новыми эпизодами «Разочарования». Пока Netflix не сообщил дату премьеры третьего сезона сериала, но, как отметила редакция издания, возможно компания вскоре выступит с официальным анонсом, раз уж люди Грёнинга раскрыли информацию о продолжении.

Напомним, премьера «Разочарования» состоялась 17 августа 2018 года на сайте Netflix. На данный момент в рамках проекта выпущено сорок эпизодов.

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