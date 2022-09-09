Тирана, 9 сентября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Парламент Албании 8 сентября принял постановление о создании специальной парламентской комиссии — о гармонизации законодательства с Общим правом ЕС в соответствии с законом 2015 года «О роли парламента в процессе интеграции Республики Албания в Европейский Союз».

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, комиссия будет отвечать за создание межинституциональной структуры, призванной ускорить процесс гармонизации законодательства Албании и ЕС и ускорить ход переговоров об интеграции с ЕС.

Первое заседание межправительственной конференции ЕС и Албании по переговорам о вступлении в ЕС состоялась в июле 2022 года. Это стало возможным благодаря снятию болгарского вето на вступление Албании и Северной Македонии в ЕС после принятия Скопье и Софией предложения Франции по урегулированию двусторонних противоречий Македонии и Болгарии.