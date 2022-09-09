Сараево, 9 сентября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Полузащитник «Аль-Шарджи» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич раскритиковал решение Боснийского футбольного союза согласиться на проведение товарищеского матча со сборной России.

Ailura Миралем Пьянич

«Я слышал о решении федерации. Они знают мою позицию. Мне звонили и спрашивали, что я думаю о подобной игре. Я сказал все, что думал, а потом был удивлен противоположному решению. Оно неудачное. У меня нет слов. Как только сборная начинает играть хорошо, всегда что-то идет не так. У меня нет слов. Они знают мою позицию, я просто скажу, что это нехорошо», — цитирует Пьянича издание Sportske.

Ранее сообщалось, что матч сборной России со сборной Боснии и Герцеговины состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».