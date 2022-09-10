Минск, , 00:10 — REGNUM Представительницей «кабинета» экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по финансам и экономике стала основательница компании Laava Tech Татьяна Зарецкая. Об этом сообщили в пресс-службе «кабинета».

Светлана Тихановская © BMEIA. Gruber

Сообщается, что Зарецкая будет заниматься разработкой стратегии и планированием, представлять «кабинет» на международной финансовой арене, вести переговоры по программам развития с партнëрами, координировать разработку финансового, валютного, бухгалтерского и бюджетного законодательства, составлять и обеспечивать бюджет структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании «коллективного исполнительного органа» Светлана Тихановская объявила 9 августа на конференции «Новая Белоруссия» в Вильнюсе.