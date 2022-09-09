Москва, , 23:03 — REGNUM Экс-защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров заявил, что планирует в будущем возглавить московский «Спартак».

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«Для этого надо очень хорошо поработать, набраться опыта и пройти определенный путь. Конечно, хотел бы когда-нибудь возглавить «Спартак», — цитирует Комбарова издание «Чемпионат».

На данный момент Дмитрий Комбаров занимает пост главного тренера «Звезды» из Санкт-Петербурга, выступающей во Второй лиге.

За «Спартак» Дмитрий Комбаров выступал в период с 2010 по 2019 годы после перехода из московского «Динамо» за 4 миллиона евро.