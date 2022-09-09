* запрещённая в России организация

Москва, 9 сентября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Воздушным ударом ВКС России в сирийской провинции Идлиб уничтожены свыше 20 высокопоставленных деятелей группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 9 сентября замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Mil.ru Самолёт ВКС России на авиабазе Хмеймим

По данным российских военных, ликвидированы члены группировки, отвечавшие за подготовку боевиков и финансовые вопросы,

«Уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отвечавших за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки», — сказал Егоров.

Напомним, ранее ВКС России нанесли массированный удар по лагерю боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).