Москва, , 23:00 — REGNUM Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение московского клуба в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Сочи» (1:2).

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«С такими командами, как «Сочи», нужно играть быстрее и полностью выкладываться. В первом тайме мы не были достаточно последовательны в этих компонентах. Во второй половине мы попытались перевернуть игру, создавать больше моментов, но поздно включились. Наши три замены в перерыве матча вытекали из игры. Нам нужно было как-то логически отреагировать на те действия, которые были в первом тайме», — сказал Йоканович в эфире программы «Матч Премьер».

На данный момент «Динамо» с четырьмя победами и 16-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.