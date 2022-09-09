Новая Каховка, Бывш. УССР, , 22:59 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима обстреливают Новую Каховку на Днепре в Херсонской области, работает система противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает администрация Новой Каховки.

Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина Липунов Дмитрий

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Сообщается, что в 22:29 по московскому времени в Новой Каховке снова сработала система ПВО. Прогремели около 10 воздушных взрывов. В 22:31 по московскому времени прогремели ещё четыре взрыва. В городе звучит сирена «Воздушной тревоги».

Это уже пятый раз за сутки, когда в Новой Каховке объявляется воздушная тревога.

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