Новая Каховка, Украина, 9 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима обстреливают Новую Каховку на Днепре в Херсонской области, работает система противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает администрация Новой Каховки.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

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Сообщается, что в 22:29 по московскому времени в Новой Каховке снова сработала система ПВО. Прогремели около 10 воздушных взрывов. В 22:31 по московскому времени прогремели ещё четыре взрыва. В городе звучит сирена «Воздушной тревоги».

Это уже пятый раз за сутки, когда в Новой Каховке объявляется воздушная тревога.