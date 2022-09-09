Нью-Дели, , 22:56 — REGNUM Многие страны не устраивает идея ограничить цены на российскую нефть на мировом рынке, заявил 9 сентября индийский министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури в эфире «России 1».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя обсуждаемую странами ЕС идею ввести потолок цен для российской нефти, индийский министр сказал: «Многие в мире относятся скептически к предложению ограничить цены на российскую нефть, и это не лично моё мнение, а мнение рынка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский вице-премьер Александр Новак заявил, что те страны и компании, которые введут ограничения цены на нефть из России, останутся в итоге без российских поставок.

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