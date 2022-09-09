Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Власти США хотят установить «потолок цен» на российскую нефть выше себестоимости, но ниже ткущей рыночной цены. Такое заявление сделал сегодня, замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что страны «Большой семерки» решили установить «потолок цен» на российские энергоносители, чтобы ограничить валютные поступления в Россию и стабилизировать цены на газ и нефть на международном рынке.

«Ценовой потолок создает явный экономический стимул для продажи… Мы намерены установить ценовой потолок выше российских предельных издержек производства, на уровне, который сопоставим с тем, что принималось исторически… При этом остается достаточно места ниже превалирующих рыночных цен и цен, которые Россия получает сегодня», — заявил Адейемо.

Американский чиновник пояснил, что у России, по данным США, не так много возможностей для хранения нефти, а состояние скважин не располагает к их консервации. В итоге, по расчетам США, Россия вынуждена будет продавать нефть по установленным для неё G7 ценам, или столкнуться с рисками долгосрочной деградации производственных возможностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти уже заявили, что страна не будет продавать нефть себе в убыток.