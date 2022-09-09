Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 22:49 — REGNUM В ямальском городе Надыме в школе №9 педагоги вынуждены выполнять работу уборщиц. Об этом сообщил местный житель в группе «Злой и добрый надымчанин» социальной сети «ВКонтакте».

Поборы на уборщицу Pagesjaunes.fr

Учителя моют свои кабинеты, вытирают пыль с подоконников вместо уборщиков помещений, сообщает автор поста. И задаётся вопросами: куда делся технический персонал, почему директор школы заставляет учителей выполнять чужую работу.

«Их работа — учить наших детей, а не мыть полы в классах. Про спортзал вообще молчу, дети ходят на уроки физкультуры, где пыль по углам», — сообщает надымчанин.

В департаменте образования Надымского района подтвердили дефицит технического персонала в школе №9 и принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

«В настоящее время в девятой школе действительно нужны уборщики помещений. Информация о вакансиях размещена в Центре занятости. Вопрос взят на контроль и решается через привлечение работников из других школ», — пояснили в мэрии Надыма.

При этом на Ямале не хватает не только техничек, но и педагогов в школах. Об этом в прямом эфире 1 сентября сообщила директор департамента ЯНАО Марина Кравец. По её словам, с начала 2022 года в регион приехали работать 85 учителей. Но учителей всё равно не хватает. Педагогические кадры ведомство старается привлечь на Ямал через проекты и программы северными надбавками, доплатами и льготами.