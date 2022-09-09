Рим, , 22:48 — REGNUM Бывший защитник национальной сборной Италии Давиде Сантон в возрасте 31 года объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Последним клубом итальянца была римская «Рома».

ФК «Рома» Asroma.com

В последний раз защитник выходил на поле 23 мая 2021 года в матче заключительного 38-го тура итальянской Серии А со «Специей» (2:2).

В составе сборной Италии Давиде Сантон сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Давиде Сантон также выступал за миланский «Интер», «Чезену» и «Ньюкасл». В 2010-м году профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивал футболиста в 10 миллионов евро.