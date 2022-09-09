Киев, , 22:51 — REGNUM Владимир Зеленский встретился в Киеве с основателем турецкой компании — производителя БПЛА Bayraktar Халуком Байрактаром, сообщает 9 сентября официальный сайт главы киевского режима.

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

По утверждению пресс-службы, Зеленский и турецкий предприниматель обсуждали организацию производства беспилотников на территории б. УССР, подконтрольной Киеву.

«Основное внимание собеседники уделили дальнейшему сотрудничеству [Киева] с компанией для усиления обороноспособности [ВСУ]. Стороны также обсудили детали строительства завода Baykar на [территории б. УССР] и производство новой продукции с использованием [местных] деталей», — сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее посол киевского режима в Турции заявлял, что турецкая компания Baykar уже купила земельный участок под строительство завода на территории бывшей УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон соберёт в Брюсселе группу по координации помощи Киеву