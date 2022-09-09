Белвью, США, , 22:44 — REGNUM Valve объявила, что начинает открывать собственные сервисные центры, в которые могут обращаться владельцы портативной консоли Steam Deck. Об этом 9 сентября сообщает сайт сервиса Steam.

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Компания также заявила, что она готова поддерживать тех людей, которые хотят и могут чинить консоль самостоятельно. Для этого Valve разместила на известном портале iFixit руководства по ремонту устройства.

«Если вы столкнётесь с проблемой и отправите свой Steam Deck на ремонт или на замену, посылка попадёт в один из наших центров ремонта», — пояснила Valve в пресс-релизе. При этом разработчик и производитель добавил, что если у владельцев Steam Deck возникнут вопросы по поводу неисправностей консоли, то они могут обратиться в поддержку Steam.

В августе 2022 года ИА REGNUM сообщило, что Valve начнёт продавать Steam Deck в странах Азии. Компания объявила, что её портативная консоль появится в продаже в Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге.

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