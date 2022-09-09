Воронеж, 9 сентября 2022, 22:44 — REGNUM 48-летний таджикистанский и российский специалист Игорь Черевченко отказался возглавить воронежский футбольный клуб «Факел». Об этом 9 сентября сообщает издание «РБ Спорт».
По информации источника, Черевченко был главный кандидатом на пост главного тренера после отставки Олега Василенко.
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко был отправлен в отставку 6 сентября после не самого удачного старта команды в сезоне РПЛ. После восьми сыгранных туров «Факел» с четырьмя очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.
В матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Факел» встретится с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».