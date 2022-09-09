Воронеж, 9 сентября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. 48-летний таджикистанский и российский специалист Игорь Черевченко отказался возглавить воронежский футбольный клуб «Факел». Об этом 9 сентября сообщает издание «РБ Спорт».

Soccer.ru Игорь Черевченко

По информации источника, Черевченко был главный кандидатом на пост главного тренера после отставки Олега Василенко.

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко был отправлен в отставку 6 сентября после не самого удачного старта команды в сезоне РПЛ. После восьми сыгранных туров «Факел» с четырьмя очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

В матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Факел» встретится с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».