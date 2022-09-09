Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Власти США сомневаются в том, что Россия откажется от экспорта нефти в случае установления потолка цен на неё. Об этом заявил 9 сентября первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, каким образом будет установлено ограничение цены, является для нас основанием полагать, что этого (отказа России от экспорта — прим. ИА REGNUM) не произойдёт», — сказал он в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

Адейемо добавил, что «с экономической точки зрения, удерживать нефть просто бессмысленно», и высказал мнение, что «ценовой потолок создаёт явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита».

Напомним, неделей ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты компаниям и странам, которые введут ценовые ограничения, поскольку Москва не намерена «работать на нерыночных условиях».