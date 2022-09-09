Вашингтон, 9 сентября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Власти США сомневаются в том, что Россия откажется от экспорта нефти в случае установления потолка цен на неё. Об этом заявил 9 сентября первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«То, каким образом будет установлено ограничение цены, является для нас основанием полагать, что этого (отказа России от экспорта — прим. ИА REGNUM) не произойдёт», — сказал он в ходе видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

Адейемо добавил, что «с экономической точки зрения, удерживать нефть просто бессмысленно», и высказал мнение, что «ценовой потолок создаёт явный экономический стимул продавать в рамках установленного лимита».

Напомним, неделей ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты компаниям и странам, которые введут ценовые ограничения, поскольку Москва не намерена «работать на нерыночных условиях».