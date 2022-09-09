Москва, , 22:33 — REGNUM 36-летний российский голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру футболиста в московском клубе.

Акинфеев Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Нет, из Казахстана ко мне ни разу не обращались. Мне еще доигрывать рано, я только что подписал контракт на два года. Это моя команда с детства и я ее никогда в жизни не предам. Я закончу здесь и откажусь даже от самых выгодных предложений. Как турист в Казахстан приеду, а так — нет», — цитирует Акинфеева издание «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Акинфеева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 36-летнего вратаря в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в восьми матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых пропустил семь мячей. Четыре раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.