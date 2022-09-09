Кадис, Испания, 9 сентября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 10 сентября испанский футбольный клуб «Кадис» в матче пятого тура Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с каталонской «Барселоной». Встреча пройдет в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса», а стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Барселона»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде.

В последний раз «Барселона» играла с «Кадисом» 18 апреля 2022 года. Тот матч завершился поражением «сине-гранатовых» со счетом 0:1. Стоит отметить, что в последний раз «Барселона» побеждала Кадис в 2006 году.

После четырех сыгранных матчей «Барселона» с тремя победами и десятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис» без очков располагается на последней строчке.