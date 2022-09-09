Вашингтон, 9 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. США намерены внести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции с призывом к другим странам отказаться от испытаний противоспутникового оружия. Об этом сообщила 9 сентября вице-президент США Камала Харрис.

U.S. Air Force Спутник

Выступая на заседании Национального космического совета США, она напомнила, что в апреле 2022 года в Соединённых Штатах был объявлен мораторий на проведение испытаний ракетного противоспутникового оружия.

«В сентябре США представят на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию с призывом к другим государствам принять на себя такие же обязательства», — сказала Харрис.