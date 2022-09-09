Москва, , 22:26 — REGNUM 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в центральном матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

ЦСКА

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Андрей Образко. Резервный арбитр — Олег Соколов.

В последний раз ЦСКА и «Краснодар» играли между собой 15 мая 2022 года в рамках 29-го тура РПЛ. Тот матч завершился минимальной победой «быков» со счетом 1:0, а единственный гол на 75-й минуте забил российский полузащитник Никита Кривцов.

На данный момент ЦСКА с пятью победами и 17-ю очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с тем же количеством очков располагается строчкой ниже.