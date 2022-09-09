Сочи, Краснодарский край, 9 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. 9 сентября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал минимальную победу над московским «Динамо» со счетом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Георгий Мелкадзе (6’ Никита Бурмистров) и Кристиан Нобоа (11’ Георгий Мелкадзе). Единственный гол «Динамо» на 40-й минуте встречи забил нападающий сборной России Денис Макаров.

Составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Дркушич, Макарчук, Юрганов, Мещанинов, Маргасов, Юсупов (Кравцов, 79’), Терехов, Нобоа, Бурмистров (Сарвели, 65’), Мелкадзе (Ушатов, 88’).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Даса, 66’), Фернандес, Маришаль, Скопинцев, Гагнидзе (Норманн, 46’), Захарян, Фомин (Гладышев, 78’), Макаров, Грулев (Лесовой, 46’), Тюкавин (Смолов, 46’).

«Сочи», одержав пятую победу в сезоне и набрав 16 очков, временно поднялся на пятое место. «Динамо» с тем же количеством очков опустилось на шестую позицию.