Вашингтон, 9 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Власти США с большим нетерпением ожидает расширения сотрудничества с Таджикистаном в области безопасности и продвижения основных свобод. Об этом сказано в поздравительной телеграмме государственного секретаря США Энтони Блинкена в связи с 31-й годовщиной суверенного, независимого таджикского государства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Таджикистан

«Мы с нетерпением ожидаем расширения нашего сотрудничества в области безопасности и продвижения основных свобод, составляющих основу стабильного и процветающего общества. Я уверен, что наши региональные отношения в формате «С5+1» будут только укрепляться по мере того, как мы вносим свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата, решаем вопросы прав человека и определяем торговые и инвестиционные возможности», — сказано в телеграмме Блинкена.

Госсекретарь США уверен, что его страна и Таджикистан смогли построить прочное партнерство. Вашингтон по-прежнему привержен стабильности и процветанию Таджикистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после распада Советского Союза США использовали Туркестан в качестве региона для сдерживания России и Китая. После ухода из Афганистана США рассматривают Таджикистан, как один из вариантов размещения своей военной базы в регионе.