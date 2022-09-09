Курск, , 22:23 — REGNUM В городе Суджа Курской области неизвестные открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, дежурившим на блокпосту, сообщает 9 сентября агентство Mash.

Росгвардия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В районе введён в действие план «Перехват».

По предварительной информации, огонь был открыт из автомобиля «Газель», который был остановлен для досмотра. По одной из версий, стреляли диверсанты ВСУ, сумевшие скрыться.

На данный момент известно, что среди бойцов Росгвардии есть раненые.

Информация уточняется.

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