Курск, 9 сентября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В городе Суджа Курской области неизвестные открыли огонь по сотрудникам Росгвардии, дежурившим на блокпосту, сообщает 9 сентября агентство Mash.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Росгвардия

В районе введён в действие план «Перехват».

По предварительной информации, огонь был открыт из автомобиля «Газель», который был остановлен для досмотра. По одной из версий, стреляли диверсанты ВСУ, сумевшие скрыться.

На данный момент известно, что среди бойцов Росгвардии есть раненые.

Информация уточняется.