Скопье, 9 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 9 сентября сообщило о том, что в македонских школах начали выполнять предписание правительства об экономии электроэнергии. Для этого используются различные методы — отключение кондиционеров в коридорах, выключение компьютеров в перерывах между сеансами.

Класс в сельской школе

Ответственные дежурные следят за рациональным использованием и своевременным отключением электронных приборов. Школьников призывают не включать освещение без необходимости.

Директора школ, не выполняющих предписание о бережном отношении к электроэнергии, будут подвергаться санкциям. Власти требуют, чтобы экономия электричества составляла ежемесячно 15% от объема потребления в том же месяце прошлого года.