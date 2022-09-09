Вашингтон, 9 сентября 2022, 22:16 — REGNUM Актёр Эман Эсфанди («Король Ричард») присоединится к актёрскому составу сериала «Асока». Об этом 9 сентября сообщило издание The Hollywood Reporter.

Асока Тано
Асока Тано
Цитата из сериала «Звёздные войны: Повстанцы»

По данным источника, Эсфанди исполнит роль Эзры Бриджера. Премьера шоу намечена на 2023 год.

Напомним, сериал «Асока» будет посвящён персонажу вселенной «Звёздные войны» Асоке Тано. Главную роль в проекте сыграет Розарио Доусон («Семь жизней»).

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