Вашингтон, 9 сентября 2022, 22:16 — REGNUM Актёр Эман Эсфанди («Король Ричард») присоединится к актёрскому составу сериала «Асока». Об этом 9 сентября сообщило издание The Hollywood Reporter.
По данным источника, Эсфанди исполнит роль Эзры Бриджера. Премьера шоу намечена на 2023 год.
Напомним, сериал «Асока» будет посвящён персонажу вселенной «Звёздные войны» Асоке Тано. Главную роль в проекте сыграет Розарио Доусон («Семь жизней»).
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