Донецк, , 22:06 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима обстреляли больницу в Донецке. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

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«…фашисты обстреляли территорию больницы Калинина», — написал мэр Донецка Кулемзин в своем телеграм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на территории ДНР от обстрелов со стороны бандеровцев погибли восемь мирных жителей, пять из них погибли в Донецке.

При этом сегодня Донецк бандеровцы обстреливали из тяжелой артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

27 человек получили ранения, включая девочку-подростка.