Ярославль, 9 сентября 2022, 22:02 — REGNUM По состоянию на 20:00 общая явка на выборах губернатора Ярославской области с учетом проголосовавших электронно составила 9,15% или более 90 тысяч избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.
На участках проголосовали 65 952 человека. Это 6,89% от общего числа избирателей. Максимальное количество проголосовавших — в Большесельском районе. Здесь на выборы в первый день пришли 20,57% избирателей.
Выборы главы региона, глав сельских поселений и депутатов муниципалитетов продлятся до вечера воскресения. Всего в регионе в этом году работают 848 избирательных участков. Для избирателей они открыты с 8:00 до 20:00. Голосование на портале vybory. gov.ru продлится в круглосуточном режиме до 20:00 11 сентября.
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