Ярославль, , 22:02 — REGNUM По состоянию на 20:00 общая явка на выборах губернатора Ярославской области с учетом проголосовавших электронно составила 9,15% или более 90 тысяч избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выборы

На участках проголосовали 65 952 человека. Это 6,89% от общего числа избирателей. Максимальное количество проголосовавших — в Большесельском районе. Здесь на выборы в первый день пришли 20,57% избирателей.

«Выборы у нас сегодня прошли спокойно, без нарушений, жалоб в избирательную комиссию Ярославской области не поступало, — сообщила глава облизбиркома Елена Новик. — Впереди еще два дня голосования, выборы как и сегодня будут проходить при значительном общественном контроле. Ждем наших избирателей на участках».

Выборы главы региона, глав сельских поселений и депутатов муниципалитетов продлятся до вечера воскресения. Всего в регионе в этом году работают 848 избирательных участков. Для избирателей они открыты с 8:00 до 20:00. Голосование на портале vybory. gov.ru продлится в круглосуточном режиме до 20:00 11 сентября.

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