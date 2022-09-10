Минск, , 00:08 — REGNUM Поскольку в Белоруссии имеется более тысячи заключенных, которые сидят за преступления, связанные с протестной активностью 2020−2021 годов, часть из них должна попасть под объявленную властями амнистию. Тем более что для этого есть хороший символический повод — День народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

«Среди осуждённых за протесты немало случайных людей. Далеко не все из них были матерыми экстремистами. Многие просто натворили дел, будучи, говоря языком уголовного права, в состоянии аффекта. Действительно, усталость от Александра Лукашенко в 2020 году была. Он делал ошибки, говорил не то, чего от него ждали, а сама его избирательная кампания была довольно пассивной — даже предвыборную программу главного кандидата опубликовали в последний момент. Были люди, готовые голосовать хоть за «отчаянную домохозяйку», лишь бы не за него, и таких людей было немало. Будучи разочарованы результатами, люди вышли на улицы. Просто на эмоциях. Не все из них строили баррикады или вступали в схватки с правоохранителями. Многим нужно было просто выпустить пар, прокричаться. Другие такие же обыватели решили «прокричаться» в социальных сетях и телеграм-каналах. Являются ли они в соответствии с белорусским правом преступниками? Пожалуй, да. Заслуживают ли они того, чтобы до сих пор сидеть в тюрьмах? Вряд ли. Людям и так сломали судьбы, и большинство из них и так пожалели о некогда принятых импульсивных решениях». Артём Агафонов

Политик отметил, что в 2020 году массовые аресты могли быть обоснованы необходимостью стабилизировать ситуацию в государстве, не допустить сначала расширения, а потом возобновления беспорядков. Сейчас же эта ситуация стабилизирована и Лукашенко контролирует её даже сильнее, чем до выборов. «Даже оппозиционные и западные социологи в один голос говорят, что его популярность растет, а рейтинги «беглой» оппозиции падают. Причем в такой динамике настроений не столько заслуга белорусского президента, сколько вина его оппонентов. Лукашенко закручивал гайки, принимал непопулярные решения, против Белоруссии вводились санкции, а ситуация в экономике оставляла желать лучшего. Обычно всё это не способствует росту популярности власти. Просто «отчаянная домохозяйка» и особенно её окружение развернулись во всей красе и показали многим, что можно быть хуже Лукашенко», — заявил Агафонов.

«Разумеется, амнистия не должна относиться к тем, кто организовывал беспорядки, кто толкал людей на совершение преступлений, к тем, кто совершил насильственные преступления, диверсантам, террористам и наемникам, поехавшим убивать русских в [б. УССР]», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября заявил, что в преддверии Дня народного единства 17 сентября следует обсудить целесообразность амнистии — в том числе для осуждённых за протесты 2020 года.