Минск, 10 сентября 2022, 00:08 — REGNUM Поскольку в Белоруссии имеется более тысячи заключенных, которые сидят за преступления, связанные с протестной активностью 2020−2021 годов, часть из них должна попасть под объявленную властями амнистию. Тем более что для этого есть хороший символический повод — День народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября сообщил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.
Политик отметил, что в 2020 году массовые аресты могли быть обоснованы необходимостью стабилизировать ситуацию в государстве, не допустить сначала расширения, а потом возобновления беспорядков. Сейчас же эта ситуация стабилизирована и Лукашенко контролирует её даже сильнее, чем до выборов. «Даже оппозиционные и западные социологи в один голос говорят, что его популярность растет, а рейтинги «беглой» оппозиции падают. Причем в такой динамике настроений не столько заслуга белорусского президента, сколько вина его оппонентов. Лукашенко закручивал гайки, принимал непопулярные решения, против Белоруссии вводились санкции, а ситуация в экономике оставляла желать лучшего. Обычно всё это не способствует росту популярности власти. Просто «отчаянная домохозяйка» и особенно её окружение развернулись во всей красе и показали многим, что можно быть хуже Лукашенко», — заявил Агафонов.
«Разумеется, амнистия не должна относиться к тем, кто организовывал беспорядки, кто толкал людей на совершение преступлений, к тем, кто совершил насильственные преступления, диверсантам, террористам и наемникам, поехавшим убивать русских в [б. УССР]», — подчеркнул политик.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября заявил, что в преддверии Дня народного единства 17 сентября следует обсудить целесообразность амнистии — в том числе для осуждённых за протесты 2020 года.