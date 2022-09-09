Минск, 10 сентября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Поскольку в Белоруссии имеется более тысячи заключенных, которые сидят за преступления, связанные с протестной активностью 2020−2021 годов, часть из них должна попасть под объявленную властями амнистию. Тем более что для этого есть хороший символический повод — День народного единства. Об этом корреспондентуИА REGNUM 9 сентября сообщил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«Среди осуждённых за протесты немало случайных людей. Далеко не все из них были матерыми экстремистами. Многие просто натворили дел, будучи, говоря языком уголовного права, в состоянии аффекта. Действительно, усталость от Александра Лукашенко в 2020 году была. Он делал ошибки, говорил не то, чего от него ждали, а сама его избирательная кампания была довольно пассивной — даже предвыборную программу главного кандидата опубликовали в последний момент. Были люди, готовые голосовать хоть за «отчаянную домохозяйку», лишь бы не за него, и таких людей было немало. Будучи разочарованы результатами, люди вышли на улицы. Просто на эмоциях. Не все из них строили баррикады или вступали в схватки с правоохранителями. Многим нужно было просто выпустить пар, прокричаться. Другие такие же обыватели решили «прокричаться» в социальных сетях и телеграм-каналах. Являются ли они в соответствии с белорусским правом преступниками? Пожалуй, да. Заслуживают ли они того, чтобы до сих пор сидеть в тюрьмах? Вряд ли. Людям и так сломали судьбы, и большинство из них и так пожалели о некогда принятых импульсивных решениях». Артём Агафонов

Политик отметил, что в 2020 году массовые аресты могли быть обоснованы необходимостью стабилизировать ситуацию в государстве, не допустить сначала расширения, а потом возобновления беспорядков. Сейчас же эта ситуация стабилизирована и Лукашенко контролирует её даже сильнее, чем до выборов. «Даже оппозиционные и западные социологи в один голос говорят, что его популярность растет, а рейтинги «беглой» оппозиции падают. Причем в такой динамике настроений не столько заслуга белорусского президента, сколько вина его оппонентов. Лукашенко закручивал гайки, принимал непопулярные решения, против Белоруссии вводились санкции, а ситуация в экономике оставляла желать лучшего. Обычно всё это не способствует росту популярности власти. Просто «отчаянная домохозяйка» и особенно её окружение развернулись во всей красе и показали многим, что можно быть хуже Лукашенко», — заявил Агафонов.

«Разумеется, амнистия не должна относиться к тем, кто организовывал беспорядки, кто толкал людей на совершение преступлений, к тем, кто совершил насильственные преступления, диверсантам, террористам и наемникам, поехавшим убивать русских в [б. УССР]», — подчеркнул политик.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 сентября заявил, что в преддверии Дня народного единства 17 сентября следует обсудить целесообразность амнистии — в том числе для осуждённых за протесты 2020 года.