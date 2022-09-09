Москва, 9 сентября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Сезонные овощи и крупы наиболее существенно подешевели среди продуктов питания в России, оказав значительное влияние на общую динамику цен на продовольствие в августе. Об этом сообщает 9 сентября Росстат.

Департамент экономического развития Костромской области В магазине

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце свекла подешевела на 24,8%, морковь — на 24,2%, картофель — на 22,7%, белокочанная капуста – на 22,5%, огурцы – на 22,2%, помидоры – на 18,5%, виноград – на 18,3%, репчатый лук – на 14,9%, бананы – на 11,6%.

Среди прочих продовольственных товаров также снизились цены на пшено — на 3,4%, гречневую крупу — на 3,1%, манную крупу и масло подсолнечное – на 1,5%, шоколадные конфеты – на 1,4%, мясо кур – на 1,3%, пшеничную муку, горох и фасоль – на 1,2%.

Одновременно с этим сахар-песок стал дороже на 2,4%, баранина — на 1,1%, зелёный чай — на 0,9%, печенье, мороженые кальмары, кетчуп и чёрный перец – на 0,8%, икра лососевых рыб и мороженые креветки – на 0,7%, томатные консервы, сухие супы в пакетах, игристые вина – на 0,6%, кексы, рулеты, варенье, джем, повидло и пряники – на 0,5%.

Зафиксировано также снижение цен на ряд непродовольственных товаров первой необходимости. Так, антисептики для рук подешевели на 1%, дезинфицирующие средства для поверхностей, детские подгузники и санитарно-гигиенические маски — на 0,4%, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, стиральные порошки – на 0,1%.

В то же время выросли цены на спички — на 2,8%, пелёнки для новорожденных — на 1%, зубные щетки – на 0,8%, зубные пасты – на 0,7%, туалетную бумагу – на 0,3%, туалетное мыло – на 0,2%, женские гигиенические прокладки – на 0,1%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в августе снизились в среднем на 0,52% по сравнению предыдущим месяцем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 14,3% с 15,1% месяцем ранее.